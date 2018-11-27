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Туристы рассказали, что их раздражает в попутчиках

Общество

Совместное путешествие — непростая задача

Москва, 27 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  Неряшливость, неблагодарность и необязательность попутчиков более всего раздражает российских туристов во время поездок. Об этом говорится в исследовании международного туристического портала Momondo.

Нечистоплотные попутчики раздражают 41% российских путешественников, еще 37% недовольны теми, кто не проявляет благодарности за организацию поездки, однако возмущается отходом от первоначального плана. На третьем месте (35%) люди, из-за безответственности которых маршрут приходится корректировать.

В опросе участвовали 26 тыс. жителей 26 стран мира. Другие раздражающие факторы — споры между любителями роскоши и экономными туристами, контроль за своевременной оплатой участниками оговоренных расходов, различия режима дня «сов» и «жаворонков».

Как сообщало ИА REGNUM, только 18% российских туристов радуются и завязывают беседу, когда встречают в зарубежных поездках соотечественников. Около половины нейтрально воспринимают такую встречу, а 11% — стараются избегать подобных контактов.

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