Свадьба короля Малайзии и «Мисс Москвы» была безалкогольной

Москва, , 07:35 — REGNUM Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной состоялась в Москве 22 ноября. Об этом сообщает Islam News.

Церемония бракосочетания, на которой присутствовало большое количество гостей, прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в поселке Барвиха. Невеста предстала перед гостями в белом пышном платье, а малазийский король — в традиционном национальном костюме.

«Свадьба была безалкогольной и с халяльной едой», — передает вещатель.

Напомним, что в 2015 году О. Воеводина завоевала корону победительницы в конкурсе «Мисс Москва», тогда будущей супруге короля Малайзии было 22 года. Известно, что ислам она приняла еще до свадьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина и 71-летний музыкант Бари Алибасов официально связали себя узами брака в Кутузовском отделе ЗАГСа в российской столице.

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