Вторник, 27 Ноября 2018 года
09:16:09 МСК

Свадьба короля Малайзии и «Мисс Москвы» была безалкогольной

Общество

Церемония бракосочетания, на которой присутствовало большое количество гостей, прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в поселке Барвиха

Москва, 27 ноября 2018, 07:35 — REGNUM  Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной состоялась в Москве 22 ноября. Об этом сообщает Islam News.

Церемония бракосочетания, на которой присутствовало большое количество гостей, прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в поселке Барвиха. Невеста предстала перед гостями в белом пышном платье, а малазийский король — в традиционном национальном костюме.

«Свадьба была безалкогольной и с халяльной едой», — передает вещатель.

Напомним, что в 2015 году О. Воеводина завоевала корону победительницы в конкурсе «Мисс Москва», тогда будущей супруге короля Малайзии было 22 года. Известно, что ислам она приняла еще до свадьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина и 71-летний музыкант Бари Алибасов официально связали себя узами брака в Кутузовском отделе ЗАГСа в российской столице.

Читайте также: «Мисс Москва» стала женой малайзийского короля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свадьбы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить