Заповедникам Оренбуржья «недостаёт современного визит-центра»

Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбурге уже в сентябре 2019 года может появиться современный мультимедийный визит-центр, где будет представлена информация о заповедниках. Об этом заявил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Алексей Титовский после рабочей поездки на особо охраняемые природные территории Южного Урала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Минприроды РФ.

Во время встречи с потенциальными инвесторами и директорами заповедников обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией и не достатком финансирования, конкретные проблемы.

«Сегодня заповедникам Оренбуржья недостает современного мультимедийного визит-центра, причем расположен он должен быть в городе Оренбург. Есть инвестор, готовый сотрудничать и принимать активное участие в строительстве», — отметил Алексей Титовский.

Предполагается, что визит-центр будет состоять из комплекса административных помещений, музея и библиотеки. Посетители смогут познакомиться с флорой и фауной заповедных мест и выстроить маршрут своего путешествия. Не исключено, что в оренбургском визит-центре представят не только сведения о местных заповедниках, но и заповедных территориях соседних регионов.

Добавим, на территории Оренбургской области расположены государственный природный заповедник «Оренбургский» (в его составе пять участков в пяти муниципальных районах Оренбургской области: «Таловская степь», «Буртинская степь», «Айтуарская степь», «Ащисайская степь», «Предуральская степь») и заповедник «Шайтан-Тау». Особой гордостью оренбургского заповедника являются лошади Пржевальского.

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