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Путин вручит в Кремле государственные награды

Общество

Ордена, медали и почётные звания получат более 40 человек

Москва, 27 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин вручит государственные награды, Церемония награждения состоится в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте Кремля.

Президент вручит государственные награды работники промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, артистам и спортсменам.

Отмечается, что ордена, медали и почётные звания из рук главы государства получат более 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года, награды из рук президента России Владимир Путин получили 40 человек — это деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства.

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Вручение государственных наград
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