В аэропорту Колымы ожидавшие задержанный рейс пассажиры танцевали лезгинку

Магадан, Магаданская область, , 07:17 — REGNUM Вынужденные ждать в Магадане вылета задержанного рейса пассажиры решили пойти в пляс. Перелёт в Москву был задержан более, чем на 9,5 часов, и ожидавшие его артисты российского академического ансамбля «Лезгинка» решили устроить концерт прямо в здании аэровокзала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Танцы в аэропорту пассажиры сняли на видео. По информации ИА Весьма, концерт пассажиры задержанного рейса смотрели, сидя не только на креслах, но и прямо на полу.

Причины задержки рейса людям не озвучили. Предположительно, вылет был перенесён по техническим причинам — возможно, из-за неисправности навигационной системы самолёта, предполагает региональное издание.

Как сообщало ИА REGNUM, авиабилеты из Магадана в Москву по-прежнему являются дефицитом. В начале ноября улететь в столицу России было проблемой. На сайте компании «Аэрофлот» отсутствовали не только предложения напрямую улететь в Москву, как экономическим, так и бизнес-классом, но и не было даже стыковочных рейсов через Хабаровск. На фоне дефицита билетов в столицу России дорожали перелёты в столицу ДФО — Хабаровск — за неделю на 500 рублей до 29,6 тыс. рублей за один билет.