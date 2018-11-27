Главный аэропорт Тибета «переварил» в 2018 году рекордное число пассажиров

Лхаса, Китай, , 07:02 — REGNUM Аэропорт Гунгар столицы китайского Тибета города Лхаса на юго-западе Китая принял рекордные 4 млн. пассажиров в 2018 году, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

По информации тибетского отделения Управления гражданской авиации Китая (CAAC), объем пассажиров в аэропорту Гунгар зафиксированный в 2018 году стал крупнейшимх в регионе, существенно превысив показатель 2013 года в 2 млн пассажиров и 3 млн пассажиров в 2015 году.

Как отмечает издание, стремительное развитие сферы гражданской авиации в Тибете осуществляется благодаря внедрению новых технологий и зарекомендовавших себя бизнес-моделей с того момента, как страна встала на путь реформ открытости четыре декады тому назад.

В настоящее время Тибет имеет 10 авиалиний, работающих по 81 маршруту, осуществляющим связи между Тибетом и большинством крупнейших городов Китая. Ожидается, что до конца 2018 года аэропорта Лхасы «переварит» 4,3 млн пассажиров.

Напомним, что в 2017 году аэропорты Синьцзян-Уйгурского автономного района, другого отсталого региона Китая, также «переварили» рекордное число пассажиров — более 30 млн человек. При этом пассажирооборот продолжает расти по мере строительства новых воздушных гаваней, развитию туризма и экономики в целом. При чем, эта тенденция действует и в других районах Китая.

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