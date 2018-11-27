Китайский фермер нашел старинные антивоенные надгробные эпитафии

Шицзячжуан, Китай, , 06:50 — REGNUM Эпитафии возрастом 838 лет были найдены в доме одного из местных фермеров в уезде Линьси провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Эпитафии были выгравированы на надгробном камне, его длина составляют 70 см, ширина — 37 см, а толщина — 9,5 см. Также на камнях было выгравировано 720 иероглифов. Эпитафия содержит записи о семейном древе владельца могилы, чьем имя было Го Цун.

Эпитафии также содержат упоминание о войне между империей Сун (960 — 1127 н.э.), а также империей Цизнь (1115 — 1234 н.э.). Кроме того, на эпитафии была отмечена лояльность и почитание Го старших, а также описаны все ужасы войны.

По словам фермера, эпитафии были найдены в основании одной из комнат дома после того, как он был снесен. В настоящее время исторические реликвии переданы в выставочный зал уезда.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая были обнаружены гробницы времен династии Западная Хань. Внутри были найдены изделия из глины, железа и медные инструменты.

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