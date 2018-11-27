Китай заявил о безусловной приверженности Паржиским соглашениям по климату

Пекин, , 06:10 — REGNUM Китай продолжит активно и неизменно осуществлять имплементацию Парижских соглашений по климату, заявил спецпредставитель КНР по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа, передает 26 ноября агентство Синьхуа.

«Страна выполнит свои обещания на 100% и даже лучше; неважно, как поведут себя другие страны, изменят свою позицию и отношение, или нет», — заявил Се во время пресс-брифинга в преддверии конференции по изменению климата в Катовице, где также пройдет 24-я сессия Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По словам Се, конференция должна стать знаковой в сфере глобального контроля за климатическими изменениями, а также послать сигнал всему международному сообществу о необходимости имплементировать климатические соглашения с целью снижения выбросов углерода и построения общества единого будущего для всего человечества.

Напомним, что к Парижским соглашениям по климату примкнули в 2015 году почти все страны мира. Их целью является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в том числе — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» двух градусов Цельсия.