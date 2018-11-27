В Китае 100 человек претендуют на премии за их вклад в реформу открытости

Пекин, , 05:53 — REGNUM В Китае выбраны 100 претендентов на получение наград за их вклад в осуществление реформ открытости в Поднебесной, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Кандидаты на премию были выбраны из широкого круга сфер деятельности, включая ученых, экономистов, партийных деятелей, рабочих, государственных управляющих и частных предпринимателей. По словам оргкомитета, который собран в недрах высшего руководства Компартии Китая, кандидаты были выбраны на основе рекомендаций и прошли несколько раундов отбора.

Их имена и биографии были опубликованы в газете «Жэньминь жибао» от 26 ноября. Общественности был предложено принять участие в голосовании за самых достойных до 30 ноября 2018 года.

Напомним, что в 2018 году исполняется 40 лет с начала реформ открытости в Китае. Политика реформ и открытости представляет из себя программу экономических реформ в Китае, которая была принята в 1978 году группой реформаторов под руководством Дэн Сяопина. По сути дела, реформы представляют из себя переход к рыночной экономике и построение капиталистической экономики, шире — модернизацию Китая.