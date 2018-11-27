Коллапс: на севере Приморья может замерзнуть посёлок

Владивосток, , 05:52 — REGNUM Отсутствие на котельных посёлка Восток Красноармейского района в Приморском крае топлива повлечет остановку горнорудной компании АИР, а жители останутся без отопления и работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов края.

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«АО «Горнорудная компания АИР» в поселке Восток Красноармейского района может остановить работы из-за отсутствия топлива. Горняки, а это около 1 тысячи человек, останутся без зарплаты, а поселок без отопления», — сказали в профсоюзной организации Приморья.

Население посёлка — более 4,5 тысяч человек. Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» в Восток поставку топлива не осуществляет.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае уже возникала напряженная энергетическая ситуация. Вмешательство врио губернатора Олега Кожемяко позволило ресурсоснабжающим организациям договориться и отопительный сезон проходит в штатном режиме.