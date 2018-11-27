Вторник, 27 Ноября 2018 года
06:01:19 МСК

Коллапс: на севере Приморья может замерзнуть посёлок

Общество

Горняки под угрозой остановки предприятия

Владивосток, 27 ноября 2018, 05:52 — REGNUM  Отсутствие на котельных посёлка Восток Красноармейского района в Приморском крае топлива повлечет остановку горнорудной компании АИР, а жители останутся без отопления и работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов края.

Читайте также: Врио губернатора Приморья Кожемяко разрешил конфликт с отопительным сезоном

«АО «Горнорудная компания АИР» в поселке Восток Красноармейского района может остановить работы из-за отсутствия топлива. Горняки, а это около 1 тысячи человек, останутся без зарплаты, а поселок без отопления», — сказали в профсоюзной организации Приморья.

Население посёлка — более 4,5 тысяч человек. Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» в Восток поставку топлива не осуществляет.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае уже возникала напряженная энергетическая ситуация. Вмешательство врио губернатора Олега Кожемяко позволило ресурсоснабжающим организациям договориться и отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить