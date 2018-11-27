Программы профилактики ВИЧ в Китае помогли выявить 23 тыс. носителей вируса

Пекин, , 05:42 — REGNUM Порядка 157 млн юаней ($22,6 млн) были выделены на проекты по борьбе и контролю за распространением СПИДа неправительственными организациями за прошедшие три года в Китае, сообщили в Китайском фонде борьбы со СПИДом для неправительственных организаций (CAFNGO), передает 26 ноября агентство Синьхуа.

Деньги были направлены на более, чем 1,7 тыс. проектов, осуществляемых более, чем тысячей НПО по всей стране, сообщил представитель совета правления CAFNGO Ван Фань. С 2016 по июнь 2018 года около 820 тыс. человек прошли тесты на ВИЧ по инициативе НПО. Благодаря этому удалось выявить 23 тыс. новых носителей вируса, сообщил Ван.

Напомним, что CAFNGO был создан китайским правительством в июле 2015 года. Он получает из центрального бюджета порядка 50 млн юаней ежегодно, а также получает приток денежных средств от пожертвований. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, до 2020 году Китай планирует снизить заболеваемость ВИЧ среди гомосексуалистов на 10%.

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