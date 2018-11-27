Фарфоровая ваза середины XIX века ушла с молотка за 1,8 млн фунтов

Лондон, , 04:57 — REGNUM На аукционе «Шедевры русского искусства» в Лондоне фарфоровая ваза времен царствования российского императора Николая I ушла с молотка за 1,808 млн фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Эта ваза ранее принадлежала частной испанской коллекции. Она украшена портретом австрийского императора Франца I работы Александра Нестерова. Перед аукционом стоимость вазы оценивали в диапазоне от 800 тысяч до 1,2 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо вазы на торгах были выставлены картины русских художников Ивана Айвазовского и Ильи Репина, а также другие лоты. Общая выручка от аукциона «Шедевры русского искусства» превысила 7,145 млн фунтов стерлингов.