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Фарфоровая ваза середины XIX века ушла с молотка за 1,8 млн фунтов

Общество

Общая выручка от аукциона «Шедевры русского искусства» превысила 7,145 млн фунтов стерлингов

Лондон, 27 ноября 2018, 04:57 — REGNUM  На аукционе «Шедевры русского искусства» в Лондоне фарфоровая ваза времен царствования российского императора Николая I ушла с молотка за 1,808 млн фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Эта ваза ранее принадлежала частной испанской коллекции. Она украшена портретом австрийского императора Франца I работы Александра Нестерова. Перед аукционом стоимость вазы оценивали в диапазоне от 800 тысяч до 1,2 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо вазы на торгах были выставлены картины русских художников Ивана Айвазовского и Ильи Репина, а также другие лоты. Общая выручка от аукциона «Шедевры русского искусства» превысила 7,145 млн фунтов стерлингов.

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Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
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