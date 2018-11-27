Шины жгут. На границе Польши и Украины начались массовые стычки

Киев, , 02:59 — REGNUM Массовые стычки начались между дальнобойщиками и протестующими владельцами автомобилей в пункте пропуска «Ягодин» (Волынская область) на границе Украины и Польши, заявила пресс-секретарь украинской государственной фискальной службы Наталья Непряхина, сообщает УНН.

Комментируя беспорядки на польско-украинской границе, Непряхина сказала:

«На «Ягодине» начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины палят».

Как отметила украинская чиновница, грузовые машины образовали очереди — на выезд (300 грузовиков) и на въезд (порядка 50). При этом количество машин только увеличивается.

«Грузовой — заблокирован полностью. Оформлены только два автобуса с детьми», — сказала Непряхина.

Напомним, на Украине владельцы подержанных автомобилей с еврономерами требуют отменить новые правила растаможивания. Возле «Ягодина» водители объявили, что будут блокировать границу с Польшей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 26 ноября митингующие закидали горящими шинами проехавший сквозь скопление людей грузовик. Участники протестов пропускали только по три грузовика с каждой стороны, но один водитель не стал ждать и решил прорваться «без очереди».

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