«Мисс Москва» стала женой малайзийского короля

Москва, , 01:20 — REGNUM Оксана Воеводина, завоевавшая в 2015 году титул «Мисс Москва», вышла замуж за короля Малайзии Муххамада V Келентана Султана, сообщает Islam News.

Сообщается, что церемония бракосочетания состоялась 22 ноября на московской концертной площадке Barvikha Concert Hall. Отмечается, что на свадьбе отсутствовал алкоголь, а угощение составляла лишь халяльная еда. Ранее Воеводина, еще до свадьбы, приняла ислам, однако ей не суждено стать королевой Малайзии, так как право на этот титул имеют лишь уроженки королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября прошла церемония бракосочетания российского музыканта Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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