Прокуратура в Татарии проведет проверку скандала с учеником и оскорблениями

Бугульма, Татария, , 01:16 — REGNUM Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту публикации в социальных сетях аудиозаписи конфликта ученика и преподавателя одной из школ Бугульмы. Об этом заявил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.В частности, Бугульминской прокуратуре поручено установить достоверность записи, сообщает «Бизнес-online». В случае подтверждения личностей участников скандала и всех обстоятельств произошедшего, их действиям будет дана правовая оценка.

При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, администратору сообщества в одной из соцсетей поступила аудиозапись, которую якобы прислал ученик 9-го класса одной из школ Бугульмы. На ней слышно, как неизвестная женщина, предположительно педагог этой же школы, кричит на ученика.

«Меня прям колотит… Если еще что-нибудь нарисуешь, я подключу кое-кого и они тебе морду намоют и калекой оставят!» — кричит неизвестная, называя подростка «скотиной» и «гаденышем».

Подросток рассказал, что на перемене написал на доске буквы ж и о, что и вызвало агрессию.

Официальных комментариев ни власти Бугульмы, ни представители министерства образования и науки Татарии пока не дали.

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