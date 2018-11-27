Бестужево: упрямое свободолюбие длиной в пять веков

Владимир Станулевич, , 00:35 — REGNUM

С 1589 года как минимум 50 лет здешние места жили по Судебнику царя Федора Иоанновича, написанному в устьянских волостях — весьма свободолюбивому и народному по тем временам документу. В Судебнике была борьба с коррупцией и нарушениями в судах, вводилась присяга судей не брать взяток, были предусмотрены права женщин по наследованию, конокрадство становилось тягчайшим преступлением, значительно расширялся список людей, за «бесчестие» (оскорбление словом и действием) которых взимались штрафы, наемные работники получали защиту от работодателя, вводилась ответственность свидетелей, оговоривших невинного. Все впервые! Сохранились материалы суда, в котором жители деревни по Судебнику 1589 года отбились от иска священника — апелляционный царский суд признал их правоту! Такие юридические нормы были и отражением вольности, и формировали ее в дальнейшем.

В имени села, а русские пришли сюда в XIV веке, — легенда о «графе Бестужеве», якобы бежавшем сюда от гнева царя с товарищами — Шалимом, Тимом, Жохом и Холопом. До сих пор части села носят их имена. Не верящие в легенду считают, что Бестужево — от «без стужи». Мол прикрытое от ветра горой, село не знало ледяных ветров. Возможно, но легенда характерная. Гонимый властью «граф» бежит не за границу, а сюда, как на Дон, и остается жить — местные не выдадут. Легенда передается из поколения в поколение до сих пор.

Из тех же легенд о свободе и справедливости — обилие преданий о разбойниках, грабящих только богатых. На Бабьей горе в Бестужево есть «сер матер камень», под которым похоронена Катенька, жена атамана разбойников, вместе с сокровищами. В урочище Сороканда якобы есть «камень синец», под которым спрятал свои сокровища атаман Лопатин. А в Девятибратском урочище лежат девять крупных камней — девять окаменевших разбойников. Старожилы рассказывают, «что это не злые разбойники, а волшебники, которые помогали людям, их, наоборот, злые силы заколдовали, чтобы людям не помогали». Вокруг Бестужева множество следов разбойников — борцов с властью, помогающих людям.

Праведный Прокопий Устьянский — «о месте рождения праведного Прокопия, образе жизни и времени кончины мы решительно ничего не знаем».

«На берегу Устьи, неподалеку от приходского храма села Верюги» из земли показался ивовый гроб с нетленными телом «с головою, приклоненною несколько набок, и руками, сложенными не по общепринятому обычаю, и без савана».

Явившись во сне одному из жителей праведный назвался Прокопием. Произошли чудеса, началось почитание. Несмотря на освидетельствования 1695 и 1739 годов, в 1801 году Священный Синод запретил почитание «в связи с недостатком многих частей тела». Посчитав решение несправедливым, устьяки продолжили почитание явочным порядком. Более того, слава святого распространилась широко за пределами губернии. В 1919 году, столкнувшись с сопротивлением продразверстке, мощи пытались изъять красноармейцы, но крестьяне восстали и советская власть отступила. Даже при подавлении мартовского восстания 1921 года большевики не решились изъять святыню. Только в 1939 году, когда все мощи по стране были лет 10−20 как выкинуты из усыпальниц, останки праведного смогли уничтожить в огне — но по легенде «одна бабушка» собрала обгорелые кости и спрятала их «до поры».

Торжеством бестужевцев над «безбожной властью» стал возврат в начале 2000-х к сельской часовне Прокопия Устьянского огромного, размером 2 на 1,5 метра, камня, на котором когда-то стояла рака с останками праведного. Углубления на его поверхности считаются целительными, «к нему приводили душевнобольных», водой из углублений «обмазывались с целью омоложения».

С многовековой традицией упрямого сопротивления власти бестужевцы приняли активнейшее участие в восстании 14−22 марта 1921 года, вызванного продразверсткой. Выступление началось в Тавреньге Вельского уезда, распространилось по многим волостям — до Бестужевской, где продолжалось дольше всего. Требование было — прекратить вывоз хлеба. 17 марта бестужевцы обезобразили портреты вождей, избрали «ревком», создали отряд самообороны и выпустили воззвание к населению и другим волостям. В соседней Никифоровской волости подобное воззвание заканчивалось словами:

«Комитет доводит до сведения, что Бестужевская волость с нами… Больше духа, больше бдительности, не верьте слухам провокаторов. Победа за нами близка!».

Крестьяне вели дело по-хитрому, на случай неудачи, — кричали «убивать коммунистов», но арестовывали их и держали в заложниках, а после провала восстания отпустили с миром. При походе на Вельск впереди шли вооруженные, за ними толпа женщин и детей, показывающих мирный характер шествия — «где нет мужчин, а есть две женщины, одна должна идти. От уклонившихся будет конфисковано все имущество, а с самим что будет… решит отряд». После перестрелки 18 марта с красноармейцами на окраинах Вельска отряды из дальних волостей стали расходиться, бросая оружие, крестьяне прятались в лесных избушках и уезжали за пределы губернии. Следствие подозревало, что за выступлением стояла партия эсеров, но первым делом было успокоить крестьян, и эту ниточку настойчиво разматывать не стали. Суд приговорил 400 человек из всех волостей к срокам от 5 до 20 лет, а 16 человек — к расстрелу. Лишь несовершеннолетних суд освободил от ответственности.

Независимость и предприимчивость бестужевцев в годы советской власти проявились особенным образом. Без каких-либо дотаций из центра, без особой технической помощи, в 1932 году здесь были построены 17 (!!!) гидроэлектростанций — на речках Верюге, Волюге, Кочкурге, Ворбазе и Соденьге. Водяные колеса и генераторы собирали вручную, плотины делали из срубов, набивая их камнями. До 1946 года система гидроэлектростанций исправно давала свет в школы, мастерские, клубы и библиотеки.

Сейчас нет власти, какой была советская, действие, рождающее противодействие, чуть заметно, точки его приложения выбираются гибче и хитрее. Поэтому упрямое свободолюбие современных бестужевцев трансформировалось в высокую внутреннюю планку, в чистые улицы, крепкие отремонтированные избы, дачный поселок на горе, «избу народного творчества», частный завод концентрированных натуральных соков из северных ягод. Даже здешний висячий мост через Устью, как и два десятка мостов по району, в каком-то смысле стали воспитанием в детях, бегающих по нему много раз в день, крепкого, независимого, духа. Ступить на него в сильный ветер не столько аттракцион, сколько воспитательный процесс, которого лишены городские тепличные дети. Однажды ураган сорвал мостки и ограждение бестужевского моста, оставив стальные канаты в руку толщиной, что после ремонта добавило мужества всем переходящим его.

Чего добились бестужевцы свободолюбием за эти столетия? Тогда, в XVI, в XIX веках, в 1919 году, — когда боролись за праведного Прокопия, в 1921 году, — когда восстали против продразверстки — вроде ничего особенного. Власть сняла остроту бунта, казнила немногих и помиловала многих, оставив население в относительном покое. Образно говоря, выдачи «графа Бестужева» власть не потребовала. Нельзя сказать, что в материальном смысле село живет сейчас зажиточнее других. Работают вахтовым методом в лесу, остальные бюджетники. Удивительно, что в селе нет ни одной лодки, и рыбой, кормящей половину области, бестужевцы не увлекаются. Старинных церквей нет, как и почти везде в Устьянах. Почитание праведного Прокопия только возвращается после десятилетий гонений.

Но вот все эти многовековые перипетии придали людям и месту редкую неповторимость, какой мало в других местах — переживших меньше страданий, придумавших меньше легенд, сохранивших не такую глубокую память. Направить бы в общее созидательное русло этот потенциал, как когда-то направили бестужевцы энергию воды на генераторы самодельных гидроэлектростанций — цены бы этому краю не было!