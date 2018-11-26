В Нижегородской области открылся V региональный чемпионат WorldSkills

Нижний Новгород, , 22:24 — REGNUM В Нижегородской области 26 ноября открылся V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования пройдут на 14 площадках на территории региона, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По данным нижегородского министерства образования, науки и молодежной политики конкурсанты будут соревноваться в шести профессиональных блоках: строительство, информационные технологии и коммуникации, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

В чемпионате примут участие учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций, молодые специалисты предприятий и организаций Нижегородской области, а также конкурсанты из Владимирской, Свердловской областей и Татарии.

Впервые в соревнованиях профессионального мастерства попробуют свои силы юниоры в двух возрастных группах: 12−14, 14−16 лет. Подростки будут соревноваться в восьми компетенциях: графический дизайн, кирпичная кладка, облицовка плиткой, обработка листового металла, технологии моды, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес.

Оценивать конкурсные задания будут 388 экспертов из Нижегородской, Тульской, Самарской, Московской, Владимирской, Ростовской областей, республик Татарии и Якутии, а также из Москвы.

По итогам проведения чемпионата в каждой из компетенций будут определены победители, из числа которых будет формироваться сборная Нижегородской области для участия в Национальном Финале WorldSkills Russia.

«Это те профессии, которые нужны в малом, среднем бизнесе и на крупных предприятиях Нижегородской области. Участие в соревнованиях развивает у студента среднего профессионального образовательного учреждения положительное отношение к своей профессии: он получает навыки и становится профессионалом в своем деле», — отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил, что без работы участники чемпионата не останутся, все эти компетенции востребованы региональной экономикой. По его словам, этот чемпионат будет масштабным.

«Это 14 площадок, 300 участников и более 30 компетенций. Я желаю всем участникам не останавливаться в своем развитии. Вы уже добились больших успехов», — приветствовал участников состязаний Никитин. Он выразил уверенность, что всех ждет большое будущее и отличные результаты.

ИА REGNUM напоминает, в августе текущего года в Южно-Сахалинске состоялся финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia. В соревнованиях приняли участие 700 конкурсантов, а их навыки оценивали 700 экспертов. В течение трех соревновательных дней участники со всей страны демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям.

Учащиеся нижегородских техникумов и колледжей заняли призовые места в компетенциях «Ювелирное дело», «Сервис на воздушном транспорте», «Технологии моды», «Веб-дизайн и разработка».