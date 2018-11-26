В Твери готовятся широко отметить 700-летие подвига князя Михаила Тверского

Тверь, , 21:34 — REGNUM Первая Божественная литургия в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе в Твери будет отслужена в День памяти Михаила Тверского 5 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это событие является очень важным и масштабным не только для Тверской области, но и всей России», — отметил Игорь Руденя.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва напомнил, что Михаил Тверской является самым почитаемым святым на тверской земле, а 700-летие его подвига — дата, объединяющая православных верующих и всех жителей региона.

К дате подготовлена большая программа мероприятий, которая позволит жителям региона и всей России лучше узнать богатое историческое и духовное наследие Михаила Тверского. Откроются они в Москве, 3 декабря в Российском историческом обществе — выставкой заслуженного художника России Людмилы Юга. Затем состоится моноспектакль «Михаил Тверской» с участием заслуженного артиста России Георгия Пономарева. 4 декабря делегация Тверской области в составе около 300 человек примет участие в Божественной литургии, которую в Успенском соборе Московского Кремля проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Основные мероприятия в Твери откроются 5 декабря, в День памяти князя Михаила Тверского. В восстанавливаемом Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который был основан Михаилом Тверским, будет отслужена первая Божественная литургия. В этот же день Советская площадь официально получит название площади Михаила Тверского. Также запланирована церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На базе исторического факультета ТвГУ состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников научной части программы дня станет известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории Средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом святого Спаса»: жители и гости города смогут увидеть уникальные артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на месте восстановления Спасо-Преображенского собора, предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI—XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов. Среди центральных экспонатов — уникальное рукописное Евангелие 1417 года, покров на раку с мощами Михаила Тверского 1873 года.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной, других исполнителей.

Кроме того, в учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день пройдут уроки мужества и истории, книжные выставки, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты — всего более 80 мероприятий.