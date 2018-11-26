Интернет-омбудсмен считает маловероятной блокировку Google Роскомнадзором

Москва, , 19:48 — REGNUM Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что Роскомнадзор не станет блокировать поисковик Google на территории России и ограничится штрафными санкциями в отношении компании.

«Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим блокировку Google», — приводит его слова газета «Известия».

Мариничев отметил, что огромное число интернет-ресурсов в своей работе опираются на функциональность Google как на инфраструктурную компанию, и блокировка сервиса «может привести к временному коллапсу работоспособности российского сегмента сети интернет, парализовав его работу».

Он подчеркнул, что юридически такая возможность у Роскомнадзора есть, однако ведомство с большей вероятностью прибегнет к «лавинообразному кому» штрафов в качестве меры воздействия на компанию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Роскомнадзор сообщил о возбуждении административного дела против Google из-за невыполнения компанией требования об исключении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы, заблокированные на территории России.

Дело в отношении интернет-поисковика ведомство рассмотрит по существу 11 декабря. Компании может быть назначен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

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