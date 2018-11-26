Осака была выбрана местом проведения World Expo 2025

Токио, , 23:42 — REGNUM 17 государств-членов Бюро международных выставок проголосовали в пользу заявки Осаки на проведение World Expo — Всемирной выставки в 2025 году. Осака обошла Екатеринбург и Баку. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», министр экономики и торговли Японии Хиросигэ Сёко был очень взволнован: «Я чувствую большую ответственность за предстоящую выставку и обещаю сделать ее успешной». Он также отметил, что выставка привлечет миллионы посетителей со всего мира и продемонстрирует местную культуру и экономику.

«Хостинг Всемирной выставки станет для Японии прекрасной возможностью, чтобы все увидели, как привлекательна наша страна», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Город предложил провести выставку «Общество 5.0» на искусственном острове. Осака продемонстрирует достижения робототехники и искусственного интеллекта.