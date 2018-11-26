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Ханой и Хошимин потратят около $2 млрд на товары к празднику Тет

Общество

На закупку товаров к Новому году по лунному календарю Ханой потратит $1,2 млрд, Хошимин — $770 млрд

Ханой и Хошимин потратят около $2 млрд на товары к празднику Тет
mailme6
Ханой. Вьетнам

Ханой, 26 ноября 2018, 22:59 — REGNUM  По сообщениям департаментов промышленности и торговли Ханоя и Хошимина, Ханой потратит около $1,2 млрд, а Хошимин $770 млрд на подготовку товаров к празднику Тет, сообщает издание Vietnam+.

Согласно заместителю директора департамента промышленности и торговли Ханоя Чан Тхи Фыонг Лан, в первую очередь будет обеспечено присутствие в магазинах продуктов первой необходимости. Перечень таких продуктов включает в себя рис, мясо, морепродукты, куриные яйца, обработанные пищевые продукты, свежие и сушеные овощи, грибы и фрукты, кондитерские изделия, алкоголь. По сравнению с обычными месяцами, предложение этих товаров увеличится на 10%. Таким образом будет обеспечена доступность вышеперечисленных товаров во время Тет. Кроме того, на закупку данных товаров будет потрачено на 10% больше денег, чем в прошлом году.

Для поддержания стабильного предложения товаров на период Тет будет создаваться благоприятная база для бизнеса. В то же время будут создаваться пункты продажи данной продукции, а также будет вестись активная борьба против контрафакта и некачественных товаров.

Планы по обеспечению предложения товаров на период Тет строятся на основе численности населения, ситуации на предприятиях, развитии рынка и покупательной способности населения.

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Зарубежная хроника
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