Африканский Союз столкнулся с сексуальными домогательствами в организации

Аддис-Абеба, , 23:15 — REGNUM Внутреннее расследование заявлений о сексуальных домогательствах внутри органов Африканского Союза (АС) обнаружило широкое распространение фактов жестокого обращения с женщинами, в том числе стажерами, молодежными добровольцами и краткосрочными сотрудниками, которым предлагают работу в организации в обмен на осуществление действий сексуального характера. Отсутствие единой внутренней политики в этой сфере не позволяет людям сообщать о жестоком обращении и домогательствах в свой адрес. Об этом сообщил 25 ноября эфиопский новостной ресурс ECADF.

АС начал внутреннее расследование в начале 2018 года после получения жалоб от более чем трех десятков женщин-сотрудников, однако результаты проверки обнародованы только сейчас. Согласно итогам расследования, молодые женщины, а иногда и мужчины, сталкиваются с регулярным давлением со стороны работодателей совершить с ними действия сексуального характера в обмен на обещания о рабочих местах и высоких постах на фоне острой проблемы безработицы в Эфиопии.

Председатель Комиссии АС Муса Факи заявил, что руководство АС примет незамедлительные меры по устранению данной проблемы и сформирует комитет для рассмотрения 44 дел, связанных с сексуальными домогательствами.

Многие эксперты и сотрудники ранее заявляли, что сексуальные домогательства и кумовство, основанные на деловых и семейных связях в рамках АС, широко распространены в организации, и с ними никто не борется.