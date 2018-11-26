В МЖД заявили о задержках поездов на Курском направлении из-за вандалов

Москва, , 18:51 — REGNUM Поезда на Курском направлении Московской железной дороги могут следовать с задержками из-за действий вандалов. Об этом 26 ноября сообщается в официальном микроблоге «Центральной пригородной пассажирской компании» в Twitter.

В компании приносят извинения пассажирам за временные неудобства. При этом никаких подробностей инцидента в сообщении не приводится.

Отмечается, что диспетчеры МЖД в настоящее время предпринимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.