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В МЖД заявили о задержках поездов на Курском направлении из-за вандалов

Общество

В компании принимают меры для введения поездов в график

Москва, 26 ноября 2018, 18:51 — REGNUM  Поезда на Курском направлении Московской железной дороги могут следовать с задержками из-за действий вандалов. Об этом 26 ноября сообщается в официальном микроблоге «Центральной пригородной пассажирской компании» в Twitter.

В компании приносят извинения пассажирам за временные неудобства. При этом никаких подробностей инцидента в сообщении не приводится.

Отмечается, что диспетчеры МЖД в настоящее время предпринимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

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Железнодорожные перевозки
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