Марио Драги: еврозона может оказаться в опасности из-за действий политиков

Рим, , 18:48 — REGNUM Зона евро может оказаться в опасности из-за действий правительств некоторых стран, которые приводят к наращиванию долгов, заявил во время своего выступления в Европарламенте в понедельник, 26 ноября, глава Центробанка ЕС Марио Драги, передает Il Sole 24 Ore.

Драги также отметил, что показатели еврозоны растут не так быстро, как ожидалось, замедление может быть временным, но сохранятся риски влияния протекционизма и волатильности рынков.

Слова главы Центробанка о наращивании долгов относились к Италии, при этом в ответ на вопрос одного из депутатов о переговорах с Римом Драги отметил, что рассчитывает на продолжение диалога и на то, что правительство Италии будет сокращать размер долга страны.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

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