Врио курского губернатора пережил первую на посту коммунальную катастрофу

Курск, , 18:17 — REGNUM Врио губернатора Курской области Роман Старовойт раскритиковал работу курского филиала ПАО «Квадра» и пригрозил энергетикам штрафными санкциями за коммунальную аварию, оставившую без тепла и горячей воды более 20 тысяч человек.

Авария произошла вечером 23 ноября. Без отопления и горячей воды остались в общей сложности около 20 тысяч человек. В зону отключения попали восемь социальных объектов и 72 дома. Место прорыва было обнаружено 24 ноября в 7:00, а ремонтные работы завершили только 25 ноября.

Тогда же, 25 ноября, Старовойт взял под личный контроль работу курского филиала ПАО «Квадра», подчеркнув, что впереди зима и подобные коммунальные аварии, которые затрагивают жизнь тысяч людей, не должны повториться.

На совещании 26 ноября произошедшее обсудили детально.

«В зону отключения могли попасть всего 6 домов, но из-за того, что запорная арматура «Квадры» не выдержала давления, масштаб аварии стал сильнее. Это говорит о том, что отчеты компании нуждаются в ревизии. По итогам сложившейся аварийной ситуации применим соответствующие штрафные санкции, заявления от управляющих компаний уже собираются. Кроме того, в ближайшее время мы посмотрим силы и средства компании, а весной будет проведено ее комплексное обследование», — заявил врио губернатора.

В компании возрастающее количество аварий объясняют изношенностью теплосетей, с которой не помогают бороться даже ремонтные работы, которые проводятся каждый год. Однако врио главы региона попросил не объяснять причины, а искать выход из ситуации, ставящей под удар весь отопительный сезон.

«Мы еще не вошли в зиму, а с октября не проходит недели, чтобы в областном центре и других населенных пунктах не случались аварии по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Люди натерпелись, и их негодование абсолютно обоснованно. Я прошу прояснить ситуацию и не допустить ее повтора впредь. Если арендатор так ведет себя, то мы с ним дальше не сможем работать. Для стабилизации ситуации нужны совместные решения по вопросам замены сетей», — сказал Роман Старовойт.