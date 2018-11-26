Роструд добился выплаты зарплат сотрудникам владимирского завода

Владимир, , 18:02 — REGNUM Сотрудникам владимирского предприятия «Армагус», которое производит запорную и трубопроводную арматуру, выплатили долг по зарплате в 15,3 млн рублей. Как сообщили 26 ноября в Федеральной службе по труду и занятости, завод задолжал деньги 487 работникам. Они не получили зарплаты за половину августа и сентябрь.

«В результате принятых мер по требованию гострудиснпекции задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что «Армагус» — один из крупнейших производителей арматуры в России. Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года у предприятия были подобные проблемы. Тогда работникам выплатили 7 млн рублей только по решению суда.