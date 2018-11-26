В Петербурге запретили выходить на лёд, которого пока нет

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о запрете выхода «на ледовое покрытие водных объектов».

Такой запрет устанавливается с 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года, и с 15 марта по 15 апреля 2019 года. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Александра Говорунова.

Как пояснили в пресс-службе Смольного, «ежегодный документ опирается на данные синоптиков». Согласно их прогнозам, прочный лед установится на водоемах города лишь к 15 января будущего года. А после 15 марта начнется активное таяние и сход ледового покрытия.

Тем, кто будет выходить на лёд вопреки установленному запрету, грозит предупреждение или административный штраф до 2 тысяч рублей, а за выезд на лёд на транспорте — штраф до 2,5 тысяч рублей. Если же будет зафиксировано проведение на льду культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств, нарушителям-юрлицам грозит штраф до 20 тысяч рублей.

«Подтаявший или не до конца вставший лед может быть очень коварным. Я призываю всех горожан помнить об этом и не только заботиться о своей безопасности, но и не быть равнодушными к детям, которые могут попадать в опасную ситуацию на зимних водоемах», — отметил Александр Беглов.

Добавим, что в настоящее время лёд на водоемах Петербурга еще не образовался, хотя температура воздуха уже опустилась ниже нулевой отметки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года жители и гости города массово выходили на лед, чтобы полюбоваться видами города с необычных ракурсов, доступных в летний сезон лишь с борта прогулочного судна. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывало людей не рисковать жизнью и здоровьем.