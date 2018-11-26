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В Македонии албанцы требуют выпуска школьных учебников на албанском языке

Общество

Албанцы в Македонии требуют решения проблемы нехватки в школах качественных учебников на их родном языке

В Македонии албанцы требуют выпуска школьных учебников на албанском языке

Скопье, 26 ноября 2018, 23:18 — REGNUM  Ученики средних школ македонского города Тетово (по-албански Тетова), 54% населения которого составляют албанцы, вышли на улицы города и устроили шествие, выразив таким образом недовольство населения в связи с отсутствием школьных текстов на албанском языке.

Шествие организовал «Союз Школьников». Как сообщает албанское новостное агентство «Коха», в руках школьники несли транспаранты: «Буквы есть, книг нет», «Не хотим учиться по символам».

Проблема нехватки качественных учебных текстов на албанском языке поднимается албанской диаспорой в Македонии уже не первый год. Даже те немногие книги, которые имеются в школах, содержат в себе грамматические ошибки. В связи с этим представители албанской диаспоры требуют, чтобы ответственные институты «раз и навсегда приняли необходимые меры и нашли решение этой проблемы, дабы она не повторялась в следующие годы».

Напомним, албанское население в Македонии составляет более полумиллиона человек, или примерно четверть населения страны (25,17%).

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Зарубежная хроника
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