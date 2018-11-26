В «Русской Арктике» хотят продлить туристический сезон

Архангельск, , 17:37 — REGNUM Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов предложил создать два-три многофункциональных комплекса для развития арктического туризма. Такие пункты необходимы для дозаправки вертолётов, перевозящих туристов. Об этом он рассказал на форуме «Дни Арктики в Москве — 2018», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилов объяснил, что материк от Земли Франца-Иосифа отделяет расстояние в 1200 км, тогда как вертолёт, перевозящий туристов, без дозаправки может преодолеть около 600 км.

«Благодаря дозаправке мы, во-первых, сможем продлить туристический сезон с марта до октября. Во-вторых, мы снизим стоимость посещения архипелага Земля Фанца-Иосифа и Новой Земли, речь идёт об экономии 200 тыс. рублей за человека», — сообщил Кирилов.

Кроме того, это позволит обеспечить безопасность туристов. Как рассказал директор нацпарка, в критической ситуации туристу не могут оказать срочную медицинскую помощь на островах, а вывезти его на материк часто физически невозможно.

«Стоимость тура на ледоколе на Землю Франца-Иосифа и далее на Северный полюс составляет от 1,5 до 2,5 млн рублей. Если ехать из Лонгйира, то это будет стоить около 800 тыс. рублей. Та ситуация, которая есть, не позволит нам развить туризм на территории национального парка», — сказал Кирилов.

В год в парк приезжает около 1 тыс. туристов из Мурманска и Лонгйира. 30% из них — туристы из КНР, 17% гостей приезжают из ФРГ, далее следуют граждане Швейцарии и США, россиян приезжает не более 5%.

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