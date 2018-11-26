На Среднем Урале для компенсаций многодетным заложили 200 млн рублей

Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В бюджет Свердловской области на 2019 год добавятся 200 млн рублей для многодетных семей. Об этом заявила министр финансов региона Галина Кулаченко на итоговом докладе временной согласительной комиссии в Заксобрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кулаченко, минфин согласовал сумму в 200 млн с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Однако эти деньги будут учтены уже после второго чтения бюджета.

Многодетные среднеуральцы смогут получить выплату вместо земельного участка — такая возможность появилась в регионе с августа 2018 года.

Напомним, с 2012 года в Свердловской области выдали более 10 тысяч земельных участков многодетным семьям. А с августа 2018 года правительство региона приняло постановление, которое позволило таким семьям выбирать тип помощи: земельный участок или компенсационная выплата. На момент обсуждения законопроекта заявлялась цифра в 164 тысячи рублей, которую могли бы получить многодетные свердловчане.