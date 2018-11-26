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На Среднем Урале для компенсаций многодетным заложили 200 млн рублей

Общество

Именно эти деньги будут давать вместо земельных участков

На Среднем Урале для компенсаций многодетным заложили 200 млн рублей
Константин Маковский. На кухне. 1913

Екатеринбург, 26 ноября 2018, 17:37 — REGNUM  В бюджет Свердловской области на 2019 год добавятся 200 млн рублей для многодетных семей. Об этом заявила министр финансов региона Галина Кулаченко на итоговом докладе временной согласительной комиссии в Заксобрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кулаченко, минфин согласовал сумму в 200 млн с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Однако эти деньги будут учтены уже после второго чтения бюджета.

Многодетные среднеуральцы смогут получить выплату вместо земельного участка — такая возможность появилась в регионе с августа 2018 года.

Напомним, с 2012 года в Свердловской области выдали более 10 тысяч земельных участков многодетным семьям. А с августа 2018 года правительство региона приняло постановление, которое позволило таким семьям выбирать тип помощи: земельный участок или компенсационная выплата. На момент обсуждения законопроекта заявлялась цифра в 164 тысячи рублей, которую могли бы получить многодетные свердловчане.

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Проблемы многодетных семей
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