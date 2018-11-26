Новая БСМП в Рязани начнет принимать пациентов в 2019 году

Рязань, , 17:38 — REGNUM Строительство новой больницы скорой медицинской помощи в Рязани находится на завершающем этапе. Об этом 26 ноября губернатор Николай Любимов сообщил на своей странице в социальной сети после проверки работ, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы региона, больница начнет принимать пациентов уже через год, сейчас идет закупка оборудования.

«Через год она начнет принимать пациентов. Для них уже закупаем новое оборудование — на это выделено более 2 млрд, а общая стоимость объекта — почти 4,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая больница должна быть готова к сентябрю 2019 года. Региональные власти надеются, что она станет самой оснащенной больницей области. На площади 62,5 тыс. кв. м разместятся четыре операционных отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики.

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