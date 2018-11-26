В Рязани ребёнок из семьи погорельцев получил российское гражданство

Рязань, , 17:21 — REGNUM Девятилетний ребенок из семьи погорельцев, которая лишилась дома в Чучковском районе Рязанской области, получил российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом 26 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мать мальчика имеет российский паспорт, но из-за того, что отец — гражданин Украины, ребенок не имел российского гражданства.

«Специалисты Управления по вопросам миграции областного УМВД в кратчайшие сроки проанализировали ситуацию, сложившуюся в семье, оформили необходимые документы и подготовили решение о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сообщили в МВД.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в доме многодетной семьи произошел летом 2018 года. Девятилетний мальчик вынес из горящего здания своих брата и сестер. Позже детей отправили в реабилитационный центр. Несмотря на то, что в сентябре семья переехала в новую квартиру, дети к родителям не вернулись. Только в ноябре эту ситуацию удалось исправить благодаря вмешательству федеральных властей. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, детский омбудсмен намерена добиться проверки органов опеки, которые принимали решения.

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