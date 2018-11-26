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Папа Франциск назвал жажду потребления «психической болезнью»

Общество

Глава католической Церкви рекомендует проводить осмотр гардероба и отдавать неиспользуемую одежду бедным

Ватикан, 26 ноября 2018, 17:13 — REGNUM  Жажда потребления является «психической болезнью», сказал папа римский Франциск во время проповеди в понедельник, 26 ноября, сообщает пресс-служба Святого Престола.

Эта болезнь склоняет людей тратить больше средств, чем нужно, и покупать то, что не является необходимым, а в результате делает его рабом своей зависимости, отметил Франциск.

Глава католической Церкви через три дня после «черной пятницы» рекомендовал верующим время от времени проводить осмотр своего гардероба, выбирать неиспользуемую одежду и обувь и отдавать ее бедным.

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