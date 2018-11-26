«Метрострой» готов судиться со Смольным из-за Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Петербургское ОАО «Метрострой» «при необходимости готово обратиться в суд» в связи со спором вокруг строительства Фрунзенского радиуса метро Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в пресс-службе «Метростроя», комментируя возможности привлечения нового подрядчика к достройке радиуса, являющегося продолжением пятой линии метрополитена.

Ранее стало известно, что три новые станции Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» не будут введены в эксплуатацию в декабре 2018 года, как планировалось ранее. Новым сроком запуска работы этих станций может стать февраль 2019 года. Структуры Смольного и «Метрострой» (генподрядчик строительства) обвинили друг друга в срыве сроков сдачи новых объектов.

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В «Метрострое» возмущены тем, что подведомственная городским властям «Дирекция транспортного строительства» объявила запрос предложений по Фрунзенскому радиусу при наличии действующего контракта с «Метростроем», причем на сумму, значительно превышающую объем незавершенных работ.

В «Метрострое» вновь заявили о том, что «исполнение контракта на строительство Фрунзенского радиуса с самого начала шло с существенными нарушениями со стороны заказчика» и перечислили многочисленные проблемы, которые возникли в ходе исполнения этого контракта, главной из которых, по мнению предприятия, неправомерное занижение цены с 35 млрд до 25,9 млрд рублей.

Попытка исправить ситуацию и ускорить строительство Фрунзенского радиуса на завершающем этапе не привела и не могла привести к быстрому эффекту, уверены в «Метрострое».

"Приведение цены контракта в соответствие произошло за два месяца до срока окончания строительно-монтажных работ. По объективным причинам данные средства не могут быть освоены за столь короткий срок», — говорят на предприятии.

И добавляют, что выделенные постановлением правительства Санкт-Петербурга 4,2 млрд рублей в «Метрострой» до сих пор не поступили.

«В данный момент ОАО «Метрострой» ведет с заказчиком претензионную работу и при необходимости готово обратиться в суд», — резюмировали в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заксобрании Петербурга 26 ноября создана специальная рабочая группа, которая исследует деятельность ОАО «Метрострой».

Несколько дней назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о возможности появления в 2019 году конкурентов «Метрострою» в деле развития метро.

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