Педагогам Подмосковья обещают среднюю зарплату свыше 50 тыс. рублей

Красногорск, , 19:02 — REGNUM Средняя зарплата учителя в Московской области в 2019 году составит 53 780 рублей. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента 26 ноября. Данные выплаты запланированы в рамках расходов бюджета на 2019−2021 годы, принятого на заседании Мособлдумы в первом чтении 22 ноября.

«В рамках госпрограммы на 2019 год на образование предусмотрено 145 млрд рублей. Главным образом, выделенные средства пойдут на зарплаты сотрудникам. Так, средняя зарплата в следующем году для педагогов детских садов составит 50 957 рублей, учителей — 53 780 рублей, а педагоги дополнительного образования будут получать 53 089 рублей», — сообщил Рожнов.

Кроме того, отдельной статьёй расходов запланированы субсидии на строительство учреждений образования и культуры. На данные цели в ближайшие три года будет потрачено 74,7 млрд рублей.

«Наша задача — ликвидировать вторую смену и очереди в детских садах. Для этого в эти годы будет построено 120 школ и 54 детских садика», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 300 млрд рублей будет выделено на здравоохранение, образование и социальную политику в проекте бюджета Московской области на 2019 год.

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