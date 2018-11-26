Врио главы Липецкой области вернул Воловскому району больницу

с. Волово, Липецкая область, , 16:57 — REGNUM В Липецкой области Воловская больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранения. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее решение озвучил временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Воловский район.

Сейчас больница входит в структуру ГУЗ «Тербунская межрайонная больница», и это создает большие проблемы для людей. В Волово с 2016 года работает только дневной стационар для детей и взрослых. За более серьезным лечением жителям приходится обращаться к врачам в Тербунский район или даже в медучреждения соседних областей.

В ходе рабочей поездки в Воловский район врио руководителя Липецкой области Игорь Артамонов встретился с главами сельских поселений, депутатами, представителями общественности, муниципальных учреждений, предприятий и организаций и заявил, что местная больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранения. Прежде всего, по его словам, будет восстановлен круглосуточный детский стационар.

«В течение месяца начнет работать педиатрическое отделение. Именно по этому вопросу было больше всего жалоб и обращений. А затем в полном объеме будет функционировать и взрослая больница», — рассказал Артамонов.

Он добавил, что статус самостоятельного учреждения здравоохранения позволит районной администрации создавать условия для медработников, повышать качество оказания медицинской помощи и эффективность расходования средств.

Также на встрече в администрации муниципалитета Игорь Артамонов среди первоочередных задач назвал выравнивание уровня социально-экономического развития всех районов — в первую очередь таких, как Воловский. Инвесторам он будет предлагаться в приоритетном порядке.

«Повысить инвестиционную привлекательность района необходимо, в частности, чтобы создавалось больше рабочих мест. Это давало бы жителям возможность получать достойную зарплату», — сказал врио главы, добавив, что не оставит без внимания также обращения, касающиеся благоустройства, ЖКХ, дорог и других актуальных проблем.