Бывший владимирский депутат признан виновным в отмывании денег

Владимир, , 16:55 — REGNUM Во Владимире суд признал виновным в отмывании денег бывшего депутата регионального Заксобрания Сергея Курышева, который ранее был осужден за смертельное ДТП. Второе дело в отношении народного избранника было возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».

Как сообщили местные СМИ, в суде удалось доказать, что экс-депутат, будучи гендиректором ООО «Труд», незаконно обналичивал деньги. По данным следователей, с 2009 по 2011 год Сергей Курышев, используя подконтрольные фирмы, с помощью поддельных платежных поручений и денежных чеков перечислял деньги со счета на счет и снимал наличные.

15 ноября Октябрьский районный суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы. Так как экс-депутат уже ЕР отбывает наказание за смертельное ДТП, окончательный срок был назначен путем сложения. В итоге он проведет в колонии шесть с половиной лет.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Курышев в 2015 году был приговорен к 5,5 года лишения свободы за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек.

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