«Укрпочта»: почтовое сообщение с Россией может прекратиться

Киев, , 17:20 — REGNUM Выплата пенсий и доставка корреспонденции в случае введения военного положения на Украине будет производиться в обычном режиме, если правительство не решит иначе, заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, сообщает 26 ноября УНИАН.

По его словам, компания будет проводить выплаты пенсий и доставлять почту в штатном режиме даже в том случае, если на Украине будет введено военное положение. Тем не менее все зависит от того, какие решения будет принимать Верховная рада, отметил Смелянский. Он добавил, что если правительство Украины наложит ограничения на почтовую связь с Россией, то «Укрпочта» не сможет отправлять письма в Россию.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России в Керченском проливе. Российские пограничники вынуждены были открыть огонь по украинским кораблям, все три судна были задержаны.