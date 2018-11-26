Дело бывшего главврача в Дагестане обрастает новыми фактами хищений

Махачкала, , 16:59 — REGNUM Два новых факта мошенничества выявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главного врача городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Меджида А. Размер выявленных хищений превышает 5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что будучи главврачом больницы, Меджид А. оказывал давление на материально-ответственных лиц — старших медсестер отделений урологии и гериатрии, похитил препараты на общую сумму более 3 млн рублей. Действовал обвиняемый в сговоре со своим заместителем и бухгалтером медучреждения.

Кроме того, злоумышленник вместе с представителем одной из коммерческих организаций заключил фиктивный контракт. В соответствии с документом больница арендовала у организации принадлежащий ему же автомобиль Volkswagen Crafter. Начисленные в счет арендной платы бюджетные средства на общую сумму около 2 млн рублей также были похищены.

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Как сообщало ИА REGNUM, Меджид А. находится под следствием уже не первый месяц. Он был задержан 15 сентября 2018 года по подозрению в мошенничестве на 238 млн рублей.

В период с 2016 по 2018 годы он, как считает следствие, необоснованно поощрял себя и некоторых сотрудников руководимой им больницы премиями и стимулирующими выплатами. Вдобавок к этому, он поручал своему заместителю добиваться от персонала возврата руководству большей части этих денег. В октябре срок ареста подозреваемого был продлён до 14 февраля 2019 года.

Несколько дней назад, 22 октября, стало известно о новом эпизоде в деле бывшего главврача. Прокуратура республики установила, что на территории, являющейся собственностью региона и находящейся в пользовании медучреждения, Меджид А. в 2015 году построил восьмиэтажное здание в сговоре со своим знакомым.

Помимо этого, данный участок был незаконно оформлен на соучастника, а затем новым владельцем за плату был этой же больнице передан в аренду. Сумма ущерба бюджету Дагестана составила более 4 млн рублей.

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