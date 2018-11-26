В Краснодарском крае установили 38 новых метеокомплексов

Краснодар, , 16:41 — REGNUM 38 метеокомплексов на территории 11 муниципалитетов Краснодарского края установлено в 2018 году. До этого на территории края уже работало 189 комплексов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края, система мониторинга паводковой обстановки позволяет прогнозировать ситуацию с точностью до 95%.

«Создание сети метеокомплексов позволит заранее предупредить о возможном возникновении ЧС до трех-пяти часов. Это обеспечит своевременное реагирование дежурно-диспетчерских и оперативных служб, позволит вовремя провести эвакуацию и сохранить здоровье людей, максимально снизить ущерб», — пояснили в управлении по сопровождению автоматизированных систем министерства ГО и ЧС края.

Кроме того, на территории края продолжается работа по модернизации системы оповещения о ЧС: новое оборудование устанавливают в Северском районе и в Горячем Ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в результате сильных дождей затопления фиксировались в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи: погибли и пострадали люди, была разрушена коммунальная и транспортная инфраструктура.