В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Сочи, Краснодарский край, , 16:28 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Сочи Краснодарского края на вечер 26 ноября, а также на 27 ноября, сообщила администрация города.

По информации пресс-службы мэрии, вечером 26 ноября и в течение дня 27 ноября на территории Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать до 20 м/с, возможен также сильный дождь.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Отметим, что Краснодар в ближайшие несколько суток, судя по прогнозу синоптиков, ждет резкий перепад температуры. Так, если на 27 ноября в Краснодаре обещают +15 градусов днем, то 28 ноября температура опустится до +8, а к ночи похолодает до двух градусов ниже нуля, в четверг, 29 ноября, прогнозируется снег.