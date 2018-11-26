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В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Общество

В ближайшие сутки в городе-курорте ожидается сильный ветер и дожди

В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

Сочи, Краснодарский край, 26 ноября 2018, 16:28 — REGNUM  Штормовое предупреждение объявлено в Сочи Краснодарского края на вечер 26 ноября, а также на 27 ноября, сообщила администрация города.

По информации пресс-службы мэрии, вечером 26 ноября и в течение дня 27 ноября на территории Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать до 20 м/с, возможен также сильный дождь.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Отметим, что Краснодар в ближайшие несколько суток, судя по прогнозу синоптиков, ждет резкий перепад температуры. Так, если на 27 ноября в Краснодаре обещают +15 градусов днем, то 28 ноября температура опустится до +8, а к ночи похолодает до двух градусов ниже нуля, в четверг, 29 ноября, прогнозируется снег.

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Ураганы, шторма, бури
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