«На концерт в свою поддержку успевает»: соцсети об освобождении Хаски

Москва, , 19:10 — REGNUM Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест рэпера Хаски, обвиненного в мелком хулиганстве. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях, в том числе среди известных пользователей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/VasilyKonov/status/1067004853279498240

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что рэпера освободили, потому что о произошедшем узнали в администрации президента.

https://twitter.com/M_Simonyan/status/1067031461629476864

По поводу сложившейся ситуации высказался и член общественной палаты РФ Илья Ремесло. По его мнению, суд адекватно пересмотрел решение об аресте и исправил ошибки нижестоящих инстанций.

https://twitter.com/iremeslo/status/1067030143519072256

Авторы Telegram-канала «Мышь в овощном» утверждают, что Хаски и его адвокат не надеялись на столько скорое освобождение исполнителя и «хотели выжить из этой ситуации максимум».

«Выступление рэпера Хаски на концерте в поддержку рэпера Хаски не входило в планы рэпера Хаски. Так как адвокат рэпера Хаски не собирался писать ходатайство. (Информация 100%) Собственно, люди хотели выжить из этой ситуации максимум. А тут его освободили. Какой, так сказать, сюрприз».

https://twitter.com/mono_brov/status/1067021324743266304

Напомним, Хаски был задержан в Краснодаре 21 ноября. После того, как прокуратура запретила проведение его концерта, он выступил перед зрителями прямо на улице, стоя на крыше автомобиля. Суд вынес постановление об административном аресте исполнителя. Сегодня, 26 ноября, в Москве состоится концерт в поддержку Хаски, который организуют рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC. Все вырученные с концерта средства передадут Хаски.

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