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Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google

Общество

Интернет-поисковик может быть оштрафован за выдачу в поиске заблокированных сайтов

Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google
Google

Москва, 26 ноября 2018, 16:22 — REGNUM  Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компании Google за невыполнение требования об исключении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с российским законодательством действующие на территории страны операторы поисковых систем обязаны исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы. Для этой цели они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых сайтов.

По данным Роскомнадзора, поисковик Google так и не подключился к информационной системе, в чём ведомство усматривает состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьёй 13.40 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 500 до 700 тысяч рублей.

Сообщается, что сегодня в отношении компании Google был составлен протокол об административном правонарушении, а в декабре ожидается рассмотрение дела по существу.

Напомним, о возможном возбуждении дела в отношении интернет-поисковика Роскомнадзор сообщал ещё в конце октября. Google отводился месяц на подключение к базе данных запрещённых сайтов и запуск процедуры фильтрации поисковых запросов.

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