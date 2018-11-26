Темрезов пообещал пресечь попытки раскачать ситуацию в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 16:12 — REGNUM Все попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на территории Карачаево-Черкесии будут жестко пресекаться. Власти республики не позволят раскачивать ситуацию на межнациональной почве. Об этом заявил в ходе встречи со студентами московских вузов 23 ноября глава субъекта Рашид Темрезов.

Он отметил, что «раскачать или дестабилизировать ситуацию в Карачаево-Черкесии на межнациональном или межконфессиональном уровне не позволят власть, правоохранительные органы, структуры органов безопасности и в первую очередь население».

«Общественно-политическая обстановка в Карачаево-Черкесии стабильна. В этом во многом заслуга народов Карачаево-Черкесской республики», — цитирует главу его пресс-служба.

Как отметил Темрезов, он не считает, что в настоящее время «на территории северокавказских республик ситуация напряженная». Провокации, по его мнению, начинают «определенные заинтересованные лица, которым выгодно дестабилизировать обстановку».

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Напомним, ряд черкесских активистов несколько недель назад направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором они пожаловались на несоблюдение паритета при назначении на ключевые посты. По их мнению, в республике в большинстве своем назначаются на эти должности представители карачаевского народа. Вслед за этим обращением на сайте Change.org была размещена петиция к президенту РФ, в которой прозвучало предложение рассмотреть вопрос о «выводе черкесов и абазинов из состава КЧР».