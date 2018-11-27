Минск открыл охоту на бедных под видом «борьбы с тунеядцами»

Минск, , 04:11 — REGNUM Протестных выступлений 2017 года президенту Белоруссии было недостаточно. Возможно, что желание получить дополнительные деньги в виде «налога на тунеядцев», может сыграть с Александром Лукашенко злую шутку, считает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Белорусская «комиссия по координации работы по содействию занятости населения» хочет все знать о каждом гражданине страны, а тот, кто не подтвердит факт трудоустроенности, получит увеличенные счета за коммунальные услуги. Вот такой способ борьбы с «тунеядством» применили в Белоруссии — не считаясь с тем, что сама эта акция по наведению порядка может стать еще одним аргументом в пользу массового протеста.

Здесь желание «убить двух зайцев» — повысить собираемость налогов и заставить население раскошелиться на коммуналку, не учитывает одного простого факта — белорусским гражданам зачастую просто нечем платить. Ведь уровень бедности в стране достаточно высок, а фактическая безработица значительно превосходит показушный официальный уровень. Дальнейшее же закручивание гаек и попытки Минска наполнить бюджет за счет бедных могут привести к массовому оттоку из страны самых ценных рабочих кадров — молодежи.

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