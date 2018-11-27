Вторник, 27 Ноября 2018 года
04:30:07 МСК

Минск открыл охоту на бедных под видом «борьбы с тунеядцами»

Общество

Власти республики сами раскачивают политическую ситуацию

Минск открыл охоту на бедных под видом «борьбы с тунеядцами»
Anton Motolko
ОМОН задерживает протестующих против «закона о тунеядцах»

Минск, 27 ноября 2018, 04:11 — REGNUM  Протестных выступлений 2017 года президенту Белоруссии было недостаточно. Возможно, что желание получить дополнительные деньги в виде «налога на тунеядцев», может сыграть с Александром Лукашенко злую шутку, считает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Белорусская «комиссия по координации работы по содействию занятости населения» хочет все знать о каждом гражданине страны, а тот, кто не подтвердит факт трудоустроенности, получит увеличенные счета за коммунальные услуги. Вот такой способ борьбы с «тунеядством» применили в Белоруссии — не считаясь с тем, что сама эта акция по наведению порядка может стать еще одним аргументом в пользу массового протеста.

Здесь желание «убить двух зайцев» — повысить собираемость налогов и заставить население раскошелиться на коммуналку, не учитывает одного простого факта — белорусским гражданам зачастую просто нечем платить. Ведь уровень бедности в стране достаточно высок, а фактическая безработица значительно превосходит показушный официальный уровень. Дальнейшее же закручивание гаек и попытки Минска наполнить бюджет за счет бедных могут привести к массовому оттоку из страны самых ценных рабочих кадров — молодежи.

Читайте статью В Белоруссии подготовлено повторение «бунта тунеядцев» и другие публикации Сергея Артёменко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить