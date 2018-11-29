Антинаркотический конкурс на Дону в 2019 году пройдёт в новом формате

Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM В 2019 году конкурс муниципальных образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде пройдёт в новом формате. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области, в положение о конкурсе будет внесён ряд изменений.

Так, будет расширена категория участников конкурса. Если ранее территории делились на две группы по статусу (городские округа и муниципальные районы), то такому городскому округу как Зверево с численностью населения 20 тыс. чел. приходилось соревноваться на одном уровне с городом-миллионником Ростовом-на-Дону. Теперь категория участников конкурса расширена на три группы в зависимости от численности населения:

— муниципальные образования с численностью населения более 60 тыс. человек (18 территорий);

— от 30 тыс. до 60 тыс. человек (20 территорий);

— менее 30 тыс. человек (17 территорий).

Кроме того, в следующем году появится дополнительная номинация конкурса «Лучшие технологии и формы антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде». Таким образом, физические и юридические лица (представители молодёжных общественных организаций и объединений, учреждения, действующие в муниципальных образованиях) получат возможность представить собственные проекты и программы на конкурс. Содержание и критерии оценки данной номинации будут утверждаться ежегодно (лучший проект, мероприятие, буклет и другие).

Оценка материалов по основной номинации осуществляется по 4 направлениям: эффективность управления в антинаркотической сфере деятельности; организация антинаркотической пропаганды среди подростков и молодёжи; вовлечение молодёжи в социально активную, полезную деятельность, поддержка волонтёрских и общественных организаций; динамика наркоситуации в муниципальном образовании.

По каждому направлению разработаны абсолютные и относительные показатели, позволяющие осуществлять их математическую обработку и составлять итоговый рейтинг муниципальных образований.

Победителями конкурса признаются муниципальные образования, деятельность которых позволила добиться существенное улучшение ситуации в сфере профилактики наркомании в подростково-молодёжной среде.

Выявление лучших практик по итогам конкурса даст возможность представителям муниципалитетов и общественным организациям повысить уровень проведения антинаркотической работы, использовать его результаты для участия в конкурсах на получение субсидий и грантов федерального и регионального уровней.

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