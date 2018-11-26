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Жители занятого Украиной Донбасса получили 250 тыс. рублей помощи от ДНР

Общество

Нуждающиеся соотечественники имеют право на единовременную помощь

Донецк, 26 ноября 2018, 16:12 — REGNUM  За минувшую неделю жители временно подконтрольной Украине территории ДНР получили 250 тыс. рублей материальной помощи, заявили в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР, сообщил 26 ноября официальный сайт ведомства.

«В центрах социальной помощи и административных услуг, расположенных на контрольных пунктах въезда, выезда, помощь получили 23 многодетные семьи и 20 детей-инвалидов», — сказано в сообщении.

В министерстве труда и социальной политики ДНР напомнили, что право на единовременную материальную помощь имеют многодетные семьи, дети-инвалиды и участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, проживающие на временно подконтрольной Украине территории ДНР.

Напомним, как ранее стало известно, паспорта ДНР получили 250 тыс. жителей ДНР.

Всего в республике постоянно проживает 2,3 млн человек.

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