Создатель God of War раскритиковал индустрию видеоигр топ-уровня

Геймдизайнер Дэвид Яффе, являющийся одним из создателей оригинальной игры God of War, раскритиковал индустрию топовых видеоигр, на примере серии Uncharted.

Яффе известен тем, что он не лезет за словом в карман и иногда бывает крайне прямолинеен. При общении с одним из геймеров в соцсети геймдизайнер похвалил компанию Naughty Dog и серию Uncharted, однако тут же заявил, что её более поздние игры не предложили «ничего принципиального нового», кроме улучшенной графики.

Он отметил, что они являются новыми на «чисто механическом уровне», как и масса других игр топ-уровня, потому что разработчикам сиквелов популярных проектов становится не интересно делать что-то новое и удивлять геймеров.

Напомним, Дэвид Яффе известен благодаря своей работе над игровой серией Twisted Metal, он работал вместе с Кори Барлогом над God of War и God of War 2. В 2017 году его компания The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency выпустила весьма неудачную игру Drawn to Death, которая в итоге «похоронила» студию геймдизайнера.

