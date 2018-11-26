Законопроект о повышении возраста для приобретения оружия внесен в Госдуму

Москва, , 16:04 — REGNUM Законопроект, увеличивающий возраст, с которого возможно покупать огнестрельное оружие, внесло в Госдуму заксобрание Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Поправками предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой.

Мера представляется парламентариям целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и так далее.

Для установления единых правил для граждан, владеющих оружием, предлагается распространить требование по прохождению проверки знаний по безопасному обращению с оружием не реже одного раза в пять лет также на владельцев охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса (причинение легкого вреда здоровью), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Депутаты указали на то, что в Татарии на законных основаниях гражданским оружием владеют 49 286 граждан, в пользовании которых находятся 73 987 единиц различного вида оружия, в том числе 52 464 единицы гладкоствольного оружия, 10 635 единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения, 5361 единица оружия с нарезным стволом и 5381 единица газового оружия.

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