В Северном университете «разбирались» в сути пенсионной реформы

Архангельск, , 16:03 — REGNUM Студенты и преподаватели Северного (Арктического) федерального университета провели круглый стол с целью разобраться в сути пенсионной реформы в России. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие студенты, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Алексей Фельдт, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и права САФУ Сергей Шаляпин и председатель Архангельской межрегиональной общественной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ Александр Торопов.

«Как подрастающее поколение, мы хотим разобраться, в чём суть пенсионной реформы, и разъяснить каждому участнику, что его ожидает в будущем. Мы считаем, что в трактовке указа есть много деталей, о которых люди не знают, поэтому наша задача — раскрыть «подводные камни», обсудить и понять их», — сообщил о целях и задачах мероприятия председатель студенческого научного общества САФУ Ирина Фатиева и председатель студенческого научного общества ВШСГНиМК Владлен Соловьев.

Отмечается, что во время круглого стола участники смотрели фрагменты обращения президента России от 29 августа 2018 года и обсуждали причины изменений в пенсионном законодательстве, особенности президентских поправок, мнение населения о реформе. Участникам была представлена информация о том, как коснутся изменения жителей севера: какой будет возраст выхода на пенсию, северный стаж и специальные условия для многодетных матерей, инвалидов и ряда других категорий населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в России мужчины и женщины выходят на пенсию с 60 лет и 55 лет соответственно. С 2019 года пенсионный возраст будет поэтапно в течение десяти лет повышаться до 65 и 60 лет. Ряд экспертов считают, что многие до этого возраста не доживут по состоянию здоровья.

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